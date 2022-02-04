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İspanya'da maske takma zorunluluğu kalkıyor! Tarih açıklandı: Meclisten geçecek

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İspanya'da maske takma zorunluluğu kalkıyor! Tarih açıklandı: Meclisten geçecek

İSPANYA’da 10 Şubat’tan itibaren mesafe kuralına uyulması şartıyla maske takma zorunluluğunun kaldırılacağı bildirildi.

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Tüm dünyada Covid-19 vakalarında artış yaşanırken İspanya hükümeti dışarda maske takma zorunluluğunun kaldırılacağını duyurdu. İspanya Sağlık Bakanı Caroline Darias, ülkede önümüzdeki haftadan itibaren dışarda maske yasağının kaldırılacağını duyurarak kararın,10 Şubat Perşembe günü itibariyle meclisten geçeceğini açıkladı.

Darias, ülkede Covid-19 vakalarında zirveye ulaşıldığını belirterek maske takma zorunluluğun 1,5 metre mesafe kuralına uyulduğu takdirde uygulanacağını, mesafe kuralına uymayanların maske takmalarının zorunlu olacağını belirtti. İspanya hükümeti artan vakaları önlemek amacıyla 22 Aralık’ta açık ve kapalı tüm mekanlarda maske zorunluluğu getirmiş ve kısıtlamaları artırmıştı. Nüfusunun yüzde 81’inin Covid-19 aşısını yaptırdığı ülkede, salgının başından bu yana 94 bin kişi hayatını kaybetmişti.

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