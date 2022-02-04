BIST 1.950
DOLAR 13,54
EURO 15,50
ALTIN 785,10
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!

Manavgat'ta feci kaza Tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Manavgat'ta feci kaza Tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi yaralandı.

Abone ol

Kaza, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Orhan Kılıç'ın kullandığı 07 NY 460 plaka 07 NDT 38 dorse plakalı tırın, Çavuşköy kavşağında Manavgat istikametinden Alanya istikametine giderken kavşaktan dönmekte olan Süleyman Manuş'un kullandığı 35 EFP 34 plakalı OPEL marka otomobille çarpışması sonucu meydana geldi.

Kazada araç sürücüsü Süleyman Manuş ile otomobilde yolcu olarak bulunan ve kimliği belirlenemeyen bir kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçta bulunan bir çocuk ise yaralandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'de ilk! Kanser hastalarına CAR-T hücre tedavisi başladı
Türkiye'de ilk! Kanser hastalarına CAR-T hücre tedavisi başladı
Finansal Özgürlük İçin Kripto Yatırımı!
Finansal Özgürlük İçin Kripto Yatırımı!
Peugeot, şubata cazip fırsatlarla 'merhaba' diyor 12 ay vadeli sıfır faizli kampanya
Peugeot, şubata cazip fırsatlarla 'merhaba' diyor 12 ay vadeli sıfır faizli kampanya
Kar fırtınası hayatı felç etti! Elektrikler kesildi uçuşlar iptal oldu: ABD'de 17 bölgede afet ilan edildi
Kar fırtınası hayatı felç etti! Elektrikler kesildi uçuşlar iptal oldu: ABD'de 17 bölgede afet ilan edildi
Elazığ'da TOKİ 10 milyar liralık yatırımla depremzedeler için yeni bir kent inşa ediyor
Elazığ'da TOKİ 10 milyar liralık yatırımla depremzedeler için yeni bir kent inşa ediyor
Kamu işçilerine ek zam protokolü imzalandı
Kamu işçilerine ek zam protokolü imzalandı
Yolcu otobüsüne bombalı saldırı! 10 kişi hayatını kaybetti
Yolcu otobüsüne bombalı saldırı! 10 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da çamaşır sulu işkence! Bebeğinin göbeğine, ağzına, kulağına enjekte etti: Vahşette yeni gelişme
İstanbul'da çamaşır sulu işkence! Bebeğinin göbeğine, ağzına, kulağına enjekte etti: Vahşette yeni gelişme
Putin ile Zelenskiy'i Cumhurbaşkanı Erdoğan buluşturacak mı? Liderler sıraya girdi arabuluculuk yarışı başladı!
Putin ile Zelenskiy'i Cumhurbaşkanı Erdoğan buluşturacak mı? Liderler sıraya girdi arabuluculuk yarışı başladı!
Aziz Yıldırım'dan 3 Temmuz açıklaması: Hukuk ekibimiz çok önemli bir delile ulaştılar
Aziz Yıldırım'dan 3 Temmuz açıklaması: Hukuk ekibimiz çok önemli bir delile ulaştılar