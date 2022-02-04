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Kar fırtınası hayatı felç etti! Elektrikler kesildi uçuşlar iptal oldu: ABD'de 17 bölgede afet ilan edildi

Kar fırtınası hayatı felç etti! Elektrikler kesildi uçuşlar iptal oldu: ABD'de 17 bölgede afet ilan edildi

ABD'nin Teksas eyaletinde kış fırtınasının elektrik kesintilerine ve yüzlerce uçuşun iptaline yol açmasının ardından 17 bölgeyi kapsayan afet bildirisi yayınlandı.

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ABD'de geçtiğimiz yıl milyonlarca kişiyi elektriksiz bırakan, marketlerin önünde tüp ve su kuyruğu oluşmasına yol açan kış fırtınasının vurduğu Teksas eyaletinde bu yıl da sert hava koşullarıyla mücadele ediliyor. Teksas Valisi Greg Abbott, kar fırtınasının elektrik kesintilerine ve yüzlerce uçuşun iptaline neden olmasıyla eyalet genelindeki 17 bölgeyi kapsayan afet bildirisi yayınladı.

Abbott yaptığı açıklamada, fırtınanın 17 bölgede ciddi maddi hasar, yaralanma veya can kaybı tehdidi oluşturduğunu söyleyerek, "Bu tehdit kapsamında söz konusu bölgelerde afet hali ilan ediyorum" ifadelerini kullandı. Abbott, eyalet hükümetinin mevcut tüm kaynaklarının bu felaketle başa çıkmak için kullanılmasına izin verdi.



Ülke genelinde 350 bin ev ve iş yerine elektrik verilemiyor
Kış fırtınası Teksas'ta ve diğer eyaletlerde elektrik kesintilerine neden olurken ABD genelinde ise 350 bin ev ve işyeri elektriksiz kaldı. Teksas'ta yer alan Dallas-Fort Worth Uluslararası Havalimanı'nda gidiş-dönüş olmak üzere bin 400'den fazla uçuş iptal edilirken, fırtına nedeniyle 156 uçuş daha ertelendi. ABD genelinde ise 3 bin 600'den fazla uçuş iptal oldu.
Teksas eyaleti, geçtiğimiz yıl 4.5 milyondan fazla evi elektriksiz bırakan, su, yiyecek tedariki sıkıntısına ve 240'tan fazla ölüme yol açan kış fırtınasıyla eşi benzeri görülmemiş bir felaketi yaşamıştı.

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