Putin ile Zelenskiy'i Cumhurbaşkanı Erdoğan buluşturacak mı? Liderler sıraya girdi arabuluculuk yarışı başladı!

Dünyanın gözü Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimde. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme girişimine karşın pek çok ülke araya girdi ABD işi kızıştırma gündemindeyken Avrupa Birliği yaptırım kartını şimdiden gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile Zelenskiy'i Türkiye'de buluşturma çabasına Kremlin'den açıklama geldi. Avrupa liderleri de peş peşe ziyaret düzenlemek için yarışa girdi.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Türkiye'de görüşmesi ihtimaline ilişkin "Putin, gerekirse herkesle görüşmeye hazır olduğunu söylüyor ancak bunun için görüşme sonucunun ne olabileceği ve neyin tartışılacağı konusunda anlayışa ihtiyaç var." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Türkiye'de görüşmesi ihtimalini değerlendiren Peskov, "Bu konuda, herhangi bir anlayış yok. Bu nedenle, bu konuda istişare henüz yapılmadı." dedi.

Öte yandan, "kimsenin görüşme imkanını reddetmediğini" belirten Peskov, şunları söyledi:

"Putin, gerekirse herkesle görüşmeye hazır olduğunu söylüyor. Ancak bunun için görüşme sonucunun ne olabileceği ve neyin tartışılacağı konusunda anlayışa ihtiyaç var. Şimdilik böyle bir anlayış yok."

Peskov, Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşmesinin öncelikli olduğunu vurguladı.

"Normandiya Formatı zirvesi için anlaşmaların uygulanması gerekiyor"

Ukrayna'nın doğusu meselesine ilişkin Normandiya Formatı (Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa) zirvesinin yapılması ihtimalini de değerlendiren Peskov, bu konudaki zirvelerin sürekli yapılması gerektiğini söyledi.

Peskov, "Ancak bunun gerçekleşmesi için yapılan anlaşmaların (Minsk anlaşmaları) uygulanması gerekiyor." şeklinde konuştu.

"Rusya'nın güvenlikle ilgili yanıtları basına sızdırması imkansız"

ABD'nin, Rusya'yı güvenlik garantileri ile ilgili yanıtları basına sızdırmakla suçladığına dikkati çeken Peskov, bunu "olumsuz karşıladıklarını" belirtti.

Bunun "imkansız" olduğunu savunan Peskov, "Maalesef, Amerikalı meslektaşlarımız sonradan yanlış olduğu ortaya çıkan konularda sıklıkla emin olabiliyorlar." ifadesini kullandı.

Almanya Başbakanı Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron da gidiyor Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna-Rusya gerilimi ve Rusya'nın sunduğu güvenlik garantileri konularını görüşmek için 14 Şubat'ta Ukrayna'ya, 15 Şubat'ta Moskova'ya ziyaret gerçekleştirecek. Fransa Elysee Sarayından yapılan açıklamada da, Macron'un 7 Şubat'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Şubat'ta da Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşeceği belirtildi.

Rusya'nın ABD ve NATO'ya sunduğu güvenlik garantileri teklifi ve Ukrayna sınırındaki gerilim, dünya gündeminin ilk sırasında yerini koruyor. Avrupa ülkelerinin liderleri de Rusya ile diplomatik temasları sürdürüyor. Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, 15 Şubat'ta Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Moskova'yı ziyaret gerçekleştireceği ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği bildirildi. Açıklamada, "Görüşmede Rusya'nın sunduğu uzun vadeli ve yasal olarak güvence altına alınmış güvenlik garantilerinin sağlanması ve Ukrayna ihtilafının çözümünün yanı sıra uluslararası gündeme dair güncel konular ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alınması bekleniyor" denildi.

Bu ziyaretlerin Macron'un, dün akşam Putin ve Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmelerinin ardından kararlaştırıldığı kaydedilen açıklamada, Macron'un Ukrayna konusunda dün ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya, Hollanda ve İtalya'nın başbakanlarıyla da telefonla görüştüğü ifade edildi.

Le Monde gazetesinin haberinde, Macron'un Rusya ve Ukrayna ziyaretleri dönüşünde Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüşmek için başkent Berlin'e gidebileceği belirtildi.