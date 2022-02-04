Diyanet'ten cumada sanal alem hutbesi: Haramdır uyarısı!

Diyanet bu haftaki cuma hutbesinde sanal alemdeki davranışları konu aldı. Hutbede “Gerçek alemde yalan olan haram sanal alemde de haramdır” ifadelerine yer verildi.

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Diyanet tarafından bu hafta Cuma namazında hutbelerde doğruluğun önemi ve yalanın kötülükleri ve haram oluşu anlatıldı. Son zamanlarda insanların hayatının bir parçası haline gelen sanal alemden de söz edilen hutbede “Gerçek alemde yalan olan haram sanal alemde de haramdır” ifadelerine yer verildi.

Allah’u Teala’nın yüce kitabı Kur’an-ı Kerim’de “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir.” ayeti ile Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s) ‘in “Şüphesiz, doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğruluktan ayrılmazsa Allah katında sıddık olarak tescillenir. Yalan insanı kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi devamlı yalan söyler, yalan peşinde koşarsa Allah katında yalancı olarak tescillenir.” Hadisi şerifi ile başlayan hutbede ; “Yüce dinimiz İslam, istikamet üzere, dosdoğru bir ömür geçirmemiz için bizlere gönderilmiştir. Yüce Rabbimiz, niyet ve inancımızda, söz ve davranışlarımızda doğru ve dürüst olmamızı emretmiştir. Bununla birlikte İslam, yalanı ve yalana götüren her türlü davranışı asla tasvip etmez. Şaka bile olsa yalan söylemeyi, insanları eğlendirmek için dahi yalan konuşmayı hoş karşılamaz. Doğruluk, imanın özü, müminin şiarıdır. Yalan, toplumun huzurunu bozan, insanları birbirine düşüren kötü bir hastalıktır. Doğruluk, ailede güveni tesis eder, sevgi ve saygıyı kalıcı kılar. Bin bir emekle kurulan yuvaları dağıtan ise bir yalandır” denildi.



“Sanal alemde de yalan söylemek haramdır”

Günümüzde sosyal medya ve sanal alemin de hayatın bir parçası haline geldiğini insanların buradaki tutum ve davranışlarının yanı sıra paylaşımlarına da azami derecede dikkat etmesi gerektiği belirtilen hutbede “Doğruluk, ticaretin bereketi; yalan ise felaketidir. Yalanla kazanılan maldan hayır gören yoktur. Değerli Müminler! Maalesef, günümüzde yalanın en çok ve en hızlı yayıldığı yerlerin başında sosyal mecralar gelmektedir. Oysaki gerçek alemde haram olan yalan, sanal lemde de haramdır. Hakikat dünyamızdan kopmadan, sanal ortamlara mahkum olmadan sosyal medyada doğruluğu hakim kılmak da biz müminlere düşen bir vazifedir. Duyduğumuz her haberi araştırmadan paylaşmak, bilerek veya bilmeden yalanın yayılmasına sebebiyet vermek, büyük bir vebaldir.” İfadelerine yer verildi.