Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle 30 saattir elektrik yok

ISPARTA'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle dün sabah saatlerinden beri kente elektrik verilemiyor. CHP Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı, 'tam anlamı ile felaket yaşıyoruz. Elektrik yok ve kombiler çalışmıyor' derken Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi 'vatandaşın isyan ettiğini ve hiçbir şekilde CLK Elektrik Dağıtım'a ulaşamadıklarını' ifade etti.

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Isparta'da dünden beri etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle kentte elektrik kesintileri dün sabah saatlerinde başladı. Aradan 24 saat geçmesine rağmen elektriklerin ne zaman verileceği netlik kazanmadı.

Isparta CHP İl Başkanı Yalım Halıcı, "Kentimizde pek çok mahalleye ve köye yaklaşık 30 saattir elektrik verilemiyor. Vatandaş hem elektriksiz hem de kombileri çalıştıramadıkları için soğukta kaldı. Özellikle hastalar ve çocuklu aileler zor durumda. Hastaneler jenaratörler ile çalışıyor ama daha ne kadar dayanır bilemiyoruz. Ne belediye başkanı ne de CLK Elektrik Dağıtım bu konuda bilgilendirme yapmadı." dedi.

Dondurucu soğukta maduriyetin üst seviyede olduğunu belirten Yalım "İlk kar yağışında yollarımız kapandı. Belediyenin ciddi ihmal söz konusu. Özelleştirme sonrasında elektrik hizmetlerinin köylere elektrik verilmesinin bir haftayı bulacağı iddia ediliyor. Biz vatandaş için elimizden geleni yapıyoruz ama yetkililerin buraya acil müdahale etmesi gerekiyor" dedi.

HalkTV'de yer alan habere göre Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi CK Akdeniz Elektrik AŞ'ye sosyal medyadan isyan ederek vatandaşlara yönelik hiçbir bilgilendirme yapılmadığını ve telefonlara bakılmadığını söyledi.

Büyükleblebi "CK Elektrik Dağıtım hala bir ses verdiğin yok, telefonlara baktığın yok, muhtarlara bilgilendirmen yok, vatandaş mağdur" dedi.

CK Akdeniz Elektrik Cengiz ve Kalyon ortaklığı ile Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Akdeniz bölgesinde 1,8 milyonun üzerinde aboneye hizmet vermektedir.