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İstanbul'da tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanıyor ama fiyatlar yüzleri güldürmedi

İstanbul'da tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanıyor ama fiyatlar yüzleri güldürmedi

İSTANBUL’da balık tezgahlarında hamsi bolluğu yaşanıyor, hamsi 30-35 liradan satılıyor.

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Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava balık tezgahlarına bolluk olarak yansıdı. Karaköy Balıkçılar Çarşısı’nda balık çeşitliliği göze çarparken, özellikle hamside bolluk yaşandığı gözlendi. Tezgahlarda hamsi, mezgit ve istavrit 30-35 liradan satılıyor.

Lüferin ardından hamside bolluk başladığını belirten balıkçı Samet Balyemez, "Tezgahlarda şu an hamsi bolluğu var. Geçen hafta yağan kar yağışı sonucu hamsi yüzeye çıkmaya başladı. Geçen sene lüfer yoktu, bu sene lüfer bolluğu yaşandı. Lüferin azalmasının ardından hamside bolluk başladı. Vatandaş da en çok hamsiye talep gösteriyor. Hamsi şu an 30-35 liradan, istavrit 30 lira, mezgit 35 liradan satılıyor. Sezonun kapanmasına yaklaşık 1 buçuk ay kaldı, fiyatların bu şekilde gideceğini düşünüyorum" dedi.



Lüfer gitti hamsi geldi
Lüferin yerini hamsiye bıraktığını ifade eden Yavuz Durmaz isimli balıkçı ise "Geçtiğimiz hafta yaşanan kar yağışının ardından hamsi, istavrit ve sarıkanat bol gelmeye başladı. Hamsi 30-35 liradan satılıyor. 1 ay önce bolluk yaşanan lüferde fiyatlar 40 liraya kadar düşmüşken şu an tanesi 90-100 liraya yükseldi. En çok hamsi, çinekop ve istavrit satılıyor. Balık genel olarak bu sene kısıtlı geldiği için fiyatlarda da çok değişim olmaz" diye konuştu.

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