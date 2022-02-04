Kış olimpiyatlarında Türkiye'den kimler yarışacak 2022 sporcuların yarış takvimi

Pekin'de düzenlenecek olan 2022 Kış Olimpiyatları'nda 15 dalda 90'dan fazla ülkeden yaklaşık 3 bin sporcu ile yarışacak. Türkiye'yi Kış Olimpiyatrı'nda 7 sporcu temsil edecek. Kış Olimpiyatları 4-20 Şubat arasında yapılacak. Pekin 2022 Kış Olimpiyatları Türkiye'de , D-Smart, TRT Spor, TRT Spor Yıldız kanallarından yayınlanacak.

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2022 yılında Pekin'de düzenlenen olacak Kış Olimpiyatları için geri sayım başladı. 90'dan fazla ülkenin katıldığı ve 15 dalda yaklaşık 3 bin yarışçının zorlu parkurlarda yarışacağı Kış Olimpiyatları 4 Şubat'ta başlayacak ve20 Şubat'ta sona erecek. Türkiye'den Kış Olimpiyatları'nda 7 sporcu yarışacak.

2022 Pekin Olimpiyat Oyunları'nda 4 Spor dalında 7 sporcumuzun Türkiye’yi temsil edeceği organizasyonda 15 dalda 90’dan fazla ülkeden 3 bin sporcu mücadele edecek. Çin’in başkenti Pekin’de başlayacak olan Winter Games adının verildiği Olimpiyat Oyunları’nın yayın bilgileri merak ediliyor. İşte, Pekin Olimpiyat Oyunları'nın tarihi ve kanal bilgisi hakkında ayrıntılı bilgiler.

Olimpiyat oyunları nerede oynanacak: 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek. 15 dalda yaklaşık 3 bin sporcunun mücadele vereceği Pekin Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi 7 sporcu temsil edecek.

Kış olimpiyatları 2022 ne zaman başlıyor:

Kış Olimpiyat Oyunları 4 Şubat’ta başlayacak. 2022 Pekin Kış Olimpiyatları, 4-20 Şubat'ta düzenlenecek. Pekin 2022 Kış Olimpiyatları'nda 15 dalda 90'dan fazla ülkeden yaklaşık 3 bin sporcu yarışacak. Salon buz müsabakaları Pekin merkezinde, alp disiplini kayağı ile kızak müsabakaları merkeze 75 kilometre uzaklıktaki Yançing ilçesinde ve diğer kayak, snowboard ve kayakla atlama müsabakaları ise komşu Hıbey eyaletine bağlı Cangciakou şehrinde yapılacak.

Kış olimpiyat oyunları 2022 hangi kanalda:

90 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcunun 4-20 Şubat tarihleri arasında mücadele edeceği kış olimpiyatları, D-Smart, TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve trtspor.com.tr’den canlı yayınla sporseverlerle buluşacak. Spor dalında 7 sporcumuzun Türkiye’yi temsil edeceği organizasyon D -Smart’ın 75. kanalında yayın yapan Eurosport ile 76. kanalında ekranlara gelen Eurosport 2 kanallarında daizleyicilerle buluşacak.

Türkiye'yi temsil edecek oyuncular: 20 Şubat’ta sona erecek Kış Olimpiyatları’nda Türkiye’yi 7 sporcu temsil edecek. Kayakta alp disiplininde Özlem Çakıroğlu ve Berkin usta, kayakla atlamada Fatih Arda İpçioğlu, kayaklı koşuda Özlem Ceren Dursun, Ayşenur Duman ile Yusuf Emre Fırat yer alacak. Kısa kulvar sürat pateninde ise Furkan Akar Pekin’de mücadele verecek.

Sporcuların yarış takvimi

Kayakla Atlama

5 Şubat Cumartesi

TSİ 09.20-10.30 Fatih Arda İpcioğlu Bireysel Eleme Atlayışı

Final 06 Şubat Pazar

TSİ 14.00-15-45 11 Şubat Cuma Tsi 14.00

Fatih Arda İpcioğlu Büyük Tepe Eleme Yarışı

Final 12 Şubat Cumartesi Tsi 14.00

Alp Disiplini

7 Şubat Pazartesi

TSİ-06.15 Özlem Çarıkçıoğlu Büyük Slalom 1. İniş

TSİ 08.45 Büyük Slalom 2. İniş

9 Şubat Çarşamba

TSİ 05.15-08.45 Özlem Çarıkçıoğlu Slalom

13 Şubat Pazar

TSİ 05.15 Berkin Usta Büyük Slalom 1. İniş 13.45 İkinci İniş

16 Şubat Çarşamba

05.15 Slalom 1. İniş 13.45 İkinci İniş

Kayaklı Koşu:

08 Şubat Salı

TSİ 11.00 Ayşenur Duman-Özlem Ceren Dursun-Yusuf Emre Fırat Bireysel Sprint Eleme Müsabakası.

Finaller

10 Şubat Perşembe

TSİ 10.00 Ayşenur Duman-Özlem Ceren Dursun 10 Km Klasik Elemeleri

11 Şubat Cuma

TSİ 10.00 Yusuf Emre Fırat 15 Km Klasik Eleme Yarışı

16 Şubat Çarşamba

TSİ 12.00 Bayanlar Takım Sprint Elemeleri3333333^