İstanbul'da işe giderken çocuğunu amcasına bıraktı! Baba iğrenç olayı öğrenince şok oldu: Karar isyan ettirdi

İSTANBUL'da işe giderken küçük çocuğunu amcasına bırakan baba şok yaşadı. Belirli bir zaman sonra küçük çocuğunun amcasının evine gitmek istememesi üzerine şüphelenen baba çocuğuyla konuşmaya karar verdi.

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Beykoz’da yaşayan S.Ö eşinden boşanmıştı. İşe giderken evde tek başına kalmasını istemediği 9 yaşındaki çocuğunu ise amcasına bırakıyordu. Belirli bir zaman sonra, amcasının evine gitmek istemeyen çocuk için bir uzmandan görüş alan baba acı gerçeği öğrendi. Babasının amcasının istismarına uğradığını anlatan çocuğun korkuları bir süre daha devam etti. Bunun üzerine konuyu yargıya taşıyan baba, amcasından şikâyetçi oldu.



Cinsel istismar suçundan hakkında dava açılan amca yapılan yargılama sonucunda 15 yıl hapis cezası aldı. Ancak aile cezanın alt sınırdan verildiği için karara itiraz etti. İstinaf Mahkemesi ise çocuğun ifadesinin tek başına yeterli olmadığını beyan ederek, 15 yıl hapis kararını bozdu. Bu kararla birlikte, cinsel istismar suçlamasıyla hakkında dava açılan amca cezaevinden çıktı.



Aile isyan etti

Dost Beykoz'un haberine göre karara, mağdur avukatı ve aile isyan ederken, mahalleli de duruma tepki gösterdi. Amca ve baba oğulun aynı mahallede evlerinin karşılıklı olduğu öğrenildi. Mağdur ailenin avukatı Kadir Şenyuva ise Yargıtay'da beraat kararının bozulması talebiyle yeniden dava açtığını belirtildi.