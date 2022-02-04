BIST 1.958
DOLAR 13,58
EURO 15,58
ALTIN 791,52
HABER /  DÜNYA
ADV Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!

KKTC Maliye Bakanlığı'nın elektriği kesildi! Milyonluk borç ortaya çıktı: Açıklama geldi

KKTC Maliye Bakanlığı'nın elektriği kesildi! Milyonluk borç ortaya çıktı: Açıklama geldi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIBTEK), borçlarından dolayı KKTC Maliye Bakanlığının elektriğini kesti.

Abone ol

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIBTEK), önemli miktarda borcunu tahsil edemeyince Maliye Bakanlığının elektriğini kesti. Bakanlığın KIBTEK’e 160 milyon TL’ye yakın borcu olduğu ifade edildi. KKTC'de Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı arasındaki elektrik alacağı nedeniyle Maliye Bakanlığında 2 gündür elektriklerin kesik olduğu belirtildi.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz yaptığı açıklamada, Maliye Bakanlığının elektriğinin KIBTEK’İ idare eden Elektrik Sendikası (EL-SEN) tarafından yasal olmayan bir şekilde kesildiğini ifade etti. Oğuz, Ekonomi ve Enerji Bakanlığına bağlı elektrik kurumu üzerinden Maliye Bakanlığına herhangi bir fatura gelmediğini ve elektriğin kesilmesinin tamamıyla popülist bir hareket olduğunu söyledi. Bakan Oğuz, Maliye Bakanlığının üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesine rağmen KIBTEK’in tek taraflı hazırladığı bir ödeme planı ile bakanlığın borcu olduğunu ifade ettiğini aktararak, söz konusu borcun bakanlığa fatura edilmediğini açıkladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ünlülerden tepki yağdı! Spotify hisseleri dibe çakıldı: Kriz ortalığı karıştırdı
Ünlülerden tepki yağdı! Spotify hisseleri dibe çakıldı: Kriz ortalığı karıştırdı
Finansal Özgürlük İçin Kripto Yatırımı!
Finansal Özgürlük İçin Kripto Yatırımı!
Şenol Güneş defterini kapattı! 'Benim teknik direktörüm Önder Karaveli'dir, bitti'
Şenol Güneş defterini kapattı! 'Benim teknik direktörüm Önder Karaveli'dir, bitti'
Ankara’dan Adana’ya evlenmek için gitti başına gelmeyen kalmadı
Ankara’dan Adana’ya evlenmek için gitti başına gelmeyen kalmadı
Engelli maaşı 2022 şubat ayı ödemesi ne zaman kaç para yatacak?
Engelli maaşı 2022 şubat ayı ödemesi ne zaman kaç para yatacak?
Fransa İslam'ı engellemek için devlet örgütü kurdu Tek tek fişleyecek
Fransa İslam'ı engellemek için devlet örgütü kurdu Tek tek fişleyecek
Petrol varil fiyatları dur durmak bilmiyor 5.5 katına çıktı
Petrol varil fiyatları dur durmak bilmiyor 5.5 katına çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'balıkçıda yemek' açıklaması: Ekrem Bey dozerin başında mı duracaktı?
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'balıkçıda yemek' açıklaması: Ekrem Bey dozerin başında mı duracaktı?
Sır ölüm! Asılı halde bulundular
Sır ölüm! Asılı halde bulundular
2022 Şubat evde bakım maaşı zamlı ocak ayı ödemesi ne zaman yatar?
2022 Şubat evde bakım maaşı zamlı ocak ayı ödemesi ne zaman yatar?