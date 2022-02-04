Ünlülerden tepki yağdı! Spotify hisseleri dibe çakıldı: Kriz ortalığı karıştırdı

Çevrimiçi müzik yayını yapan Spotify'ın hisseleri, bilançodaki abone sayısı artış hızının yavaşlamasının ardından sarsıldı. Aşı karşıtı bir podcast yayıncısının sanatçılar arasında krize sebep olmasının ardından şirket bilançolarının görünümü sonrası şirket büyük değer kaybetti.

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Küresel piyasalar bilanço döneminde dijital platformları yakından izlemeye devam ederken Facebook ve Spotify gibi silikon vadisi devlerinin bilançolarındaki gelecek görünümü piyasaları sarstı. 3 aylık bilançoda Spotify’ın abone büyümesinde yavaşlama göstermesi hisselerin çakılmasına neden oldu. Bilanço’nun ardından Spotify hisseleri yüzde 18’den fazla düştü. Sonrasında şirket kayıplarının az bir kısmını geri alarak yüzde 11’lik kayıpla işlemlerini sürdürdü.



Spotify, premium abonelerin dördüncü çeyrekte önceki yıla göre yüzde 16 arttığını açıkladı. Bu büyüme oranı üçüncü çeyrekte yüzde 19’du. Şirket bu çeyrekte 3,25 milyar dolar hasılat elde ederken Premium geliri 2,58 milyar dolar, reklam geliri 443 milyon dolar oldu. Spotify hisselerindeki sarsıntıda bilançonun yanında şirketin son günlerde uğraştığı bir krizin de etkileri olduğu düşünülüyor.



Aşı karşıtları şirketi karıştırdı

Şirket son zamanlarda 11 milyon dinleyici ile platformun popüler podcasterı olan ve 11 milyon dinleyicisi bulunan Joe Rogen’a yönelik restlerle boğuşuyor. Platformun 2020’de 100 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladığı Rogen, corona virüsü aşılarına dönük eleştirel yayınlarıyla tanınıyor. Rogen’ın aşı karşıtı içeriklerine tepki gösteren müzisyenler David Crosby ve Stephen Stills de Spotify’a rest çekerek Joe Rogen’ın içeriklerini kaldırmadığı takdirde şarkılarını sileceklerini söylemişti.



Ünlülerden tepki yağdı

Bu gelişmelerle uzun süredir Spotify hisseleri sarsılırken hafta başında Rogen konu ile ilgili özür diledi ve içerikleriyle ilgili daha iyi araştırma yapacağına söz verdi. Ünlü isimlerden gelen tepkiler ve Rogan'ın özrünün ardından Spotify da nihayet kriz karşısında harekete geçti ve Covid ile ilgili yanlış bilgileri azaltma planlarını duyurdu. Şirket CEO’su Daniel Ek, platforma yeni eklenecek uyarı ile kullanıcıların corona virüsü hakkındaki gerçeklerin yer aldığı bir veri merkezine yönlendirileceğini söyledi. Platform ayrıca, içerik yaratıcılarının kullanıcılara zarar verebilecek yanlış bilgileri paylaşmasını engelleyen kuralları yayınladı.



Konu Beyaz Saray'a taşındı

Sonrasında ise konu Beyaz Saray’a kadar gitti. ABD Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki konu ile ilgili şirketin attığı adımların olumlu olduğunu ancak daha fazlasının yapılması gerektiğini söyledi. Spotify’ın bu konu ile ilgili atacağı diğer adımlar önümüzdeki dönemde yakından izlenecek. Tüm bu gelişmelerin etkisiyle Spotify’ın hisselerindeki değer kaybı sene başından bu yana yüzde 21’i buldu. Spotify’ın kaybının 4 milyar doların üstünde olduğu tahmin ediliyor.