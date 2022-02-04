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Şenol Güneş defterini kapattı! 'Benim teknik direktörüm Önder Karaveli'dir, bitti'

Şenol Güneş defterini kapattı! 'Benim teknik direktörüm Önder Karaveli'dir, bitti'

BEŞİKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş'in Beşiktaş'ın başına geçeceği iddiaları için net konuştu: "Şenol Güneş'i severiz, Beşiktaş'a ve Türk futboluna hizmetler verdi. Fakat benim teknik direktörüm Önder Karaveli'dir. Bitti."

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ŞEnol Güney ve Gedson Fernandes transferleriyle ilgili flaş açıklamalar yaptı. Şenol Güney'in tekrar Beşiktaş Teknik direktörü olacağı iddialarını net bir dille yalanlayan Ahmet Nur Çebi, "Şenol Güneş'i severiz, Beşiktaş'a ve Türk futboluna hizmetler verdi. Fakat benim teknik direktörüm Önder Karaveli'dir. Bitti." dedi.

"Gedson Fernandes, Galatasaray'ın önceliği olmayabilir ama bizim için önemliydi" diyen Ahmet Nur Çebi, "Galatasaray ve Beşiktaş sahada rekabet içerisindedir, transferde değil. Gedson transferi ne Beşiktaş'ı yukarı çeker, ne de Galatasaray'ı aşağı çeker" ifadelerini kullandı.

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