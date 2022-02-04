BIST 1.960
DOLAR 13,58
EURO 15,57
ALTIN 791,39
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!

Ankara’dan Adana’ya evlenmek için gitti başına gelmeyen kalmadı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ankara’dan Adana’ya evlenmek için gitti başına gelmeyen kalmadı

Ankara'da yaşayan Feyyaz Kılıç, bir tanıdığı vasıtasıyla Adana'da yaşayan Kadriye Kılıç ile dini nikah kıyarak evlendi. Kılıç, 10 günlük evliliğinde darp edildi, rehin alındı, üstüne birde 50 bin TL’si kaybetti.

Abone ol

Ankara’da yaşayan Feyyaz Kılıç, bir komşusunun aracılıyla tanıştığı Kadriye Kılıç’la evlenmek istedi. Adana'ya kız istemeye giden Feyyaz Kılıç, ailenin bitmek bilmeyen istekleri ile karşılaştı. Yaklaşık 22 bin TL başlık parası, 18 bin TL'lik altın isteklerini karşılayan Feyyaz Kılıç, Kadriye Kılıç ile dini nikah kıyarak evlendi.

Resmi nikah için hazırlıklara başlayan Feyyaz Kılıç, eşine ve ailesine yaklaşık 10 bin TL değerinde kıyafetler aldı. Ancak evlendikten 3 gün sonra eşi Kadriye Kılıç çeşitli bahaneler üreterek Adana'ya ailesinin yanına döndü. Tekrar Adana'ya giderek aileyi ikna eden Kılıç, eşini alarak yeniden evine döndü.

"Altınlarımı çaldırdım"
Çiftin birlikteliği sadece birkaç gün sürdü. Genç adam bu kez de eşinin "altınlarımı çaldırdım" demesiyle şok yaşadı. Karakola giderek şikayetçi olmak isteyen adam, eşinin ailesi tarafından darp edildi. Bu süreçte eşi tekrar Adana'ya ailesinin yanına döndü. Kayınpederi Hıdır Kılıç tarafından Adana’ya çağırılan Feyyaz Kılıç, bu sefer de bir çiftlikte silah zoruyla rehin alınarak darp edildi. Hastaneye giderek darp raporu alan Kılıç’ın yaklaşık 50 bin TL dolandırıldığını iddia ederek eşinin ailesinden şikayetçi oldu.

“10 gün evli kaldık”
Yaşadıklarını anlatan Feyyaz Kılıç, “Ankara’da ikamet ederken komşumuz vasıtasıyla Adana’da yaşayan bir kızla tanıştım. Sonra ailemle birlikte Adana’ya kızın ailesiyle tanışmaya gittik. Aradan geçen üç günde kızla ortak bir karar alarak evlendik. Evliliğimizin üçüncü gününe kadar bir sıkıntı yoktu. Dördüncü gün eşim bana soğuk davranmaya başladı. Aramızda hiçbir problem yoktu ama ailesi gelip eşimi benim yanımdan götürdü. Aradan iki gün geçince ailemle birlikte eşimin evine gittik ve olayı tatlıya bağladık. Bu seferde iki gün aynı evde kaldık. Bu süreçte resmi nikah yapmak için ikamet adresimi Adana’ya aldırmak istedim. İlçe kaymakamlığına giderken eşimin üzerinde 18 bin TL’lik altın vardı. Eve döndüğümüzde eşim altınları çaldırdığını söyledi. Ertesi gün olayı bildirmek için karakola gitmek istedim fakat 'eşim ayağım ağrıyor, kolum ağrıyor' diyerek gelmek istemedi. Biz de ablasının daveti üzerine evine yemeğe gittik. Orada eşimin ailesi bana ağıza alınmayacak hakaretlerde bulundular ve beni darp ettiler. Ailesi o gün tekrardan eşimi benim yanımdan aldı. Ben de darp edildiğimi kanıtlamak için hastaneye giderek rapor aldım. Yaklaşık 10 gün sonra ailemle tekrardan barışmak için evlerine gittik ama yine darp edildim” diye konuştu.

“Ölümle tehdit ediyorlar”
Kısa süreli evliliği sonrasında hayatının kabusa döndüğünü söyleyen Feyyaz Kılıç, “Tabi bu olay üzerine Adana’da daha fazla kalamadık. Ankara’ya döndükten sonra tekrardan kayın babamı aradım ve eşimle barışmak istediğimi söyledim. Beni Adana’ya çağırdı. Gittiğimde ise beni bir arabaya bindirerek bir çiftliğe götürdü. Beni orada rehin tuttu, silahının kabzası ile beni darp etti. Olay sonrasında hastaneye giderek yine darp raporu aldım. Yetkililerden yardım istiyorum. Benim maddi ve manevi yaşadığım sıkıntılara yardımcı olsunlar. Az bir para değil toplamda beni 50 Bin TL zarara soktular. Yaklaşık 18 Bin TL’lik altın, 10 Bin TL’lik kıyafet ve başlık parası verdim karşı tarafa. Son iki yıldır beni ölümle tehdit ediyorlar. Artık hayatımdan sıkıldım. Lütfen bana yardım edin” diyerek yetkililerden yardım istedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Apple'ın ucuz modeli iPhone SE 2022'nin fiyatı sızdı Türkiye'de tahmini satış fiyatı belli oldu
Foto Galeri Apple'ın ucuz modeli iPhone SE 2022'nin fiyatı sızdı Türkiye'de tahmini satış fiyatı belli oldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Engelli maaşı 2022 şubat ayı ödemesi ne zaman kaç para yatacak?
Engelli maaşı 2022 şubat ayı ödemesi ne zaman kaç para yatacak?
Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!
Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!
Erzurum'da Kur'an kursunda 7 erkek çocuğa tecavüz! Hem de kameraya çektirdi
Erzurum'da Kur'an kursunda 7 erkek çocuğa tecavüz! Hem de kameraya çektirdi
Petrol varil fiyatları dur durmak bilmiyor 5.5 katına çıktı
Petrol varil fiyatları dur durmak bilmiyor 5.5 katına çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'balıkçıda yemek' açıklaması: Ekrem Bey dozerin başında mı duracaktı?
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'balıkçıda yemek' açıklaması: Ekrem Bey dozerin başında mı duracaktı?
2022 Şubat evde bakım maaşı zamlı ocak ayı ödemesi ne zaman yatar?
2022 Şubat evde bakım maaşı zamlı ocak ayı ödemesi ne zaman yatar?
Almanya Türklere çifte vatandaşlığı kaldırıyor! Tartışma yaratacak
Almanya Türklere çifte vatandaşlığı kaldırıyor! Tartışma yaratacak
İçişleri Bakanlığı açıkladı! 47 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı açıkladı! 47 terörist etkisiz hale getirildi
50 TL'ye satılıyor! Eskişehir'de yağışlar sonrası talep patladı: Bu yıl çok bereketli olacak gibi.
50 TL'ye satılıyor! Eskişehir'de yağışlar sonrası talep patladı: Bu yıl çok bereketli olacak gibi.
JP Morgan Nureddin Nebati'nin tahminini ters köşe yaptı! Asıl Mayıs'ta zirve yapacak
JP Morgan Nureddin Nebati'nin tahminini ters köşe yaptı! Asıl Mayıs'ta zirve yapacak