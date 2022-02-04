Fransa İslam'ı engellemek için devlet örgütü kurdu Tek tek fişleyecek

Fransa’da İslam’ın yayılmasını engellemek için sözde "Fransa İslam Forumu - Le Forum de l'İslam de France (FORIF)" adlı yeni bir örgüt kurdu. FORIF, 5 Şubat günü faaliyete geçiyor.

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Her fırsatta İslam düşmanlığı yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emanuelle Macron, Müslümanları fişlemek için devlete bağlı yeni bir birim kuruyor.

Sözde, “Ilımlı Müslüman Konseyi” olarak da adlandırılan “Fransa İslam’ı Forumu” ülkedeki Müslümanları takip etme fırsatı veriyor.

İngiliz The Times gazetesi, “Türkiye, Cezayir ve Fas’ın Fransa’daki camilerde görevli imamları kontrol etmesini engellemek için Fransa İslam’ı Forumu’nu kuruyor” yorumunu yaptı.

Yaklaşık 5 milyon Müslüman’ın yaşadığı Fransa’da Macron bu hamle ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Müslüman ve göçmen karşıtı aşırı sağcı siyasetçiler Marine Le Pen ve Eric Zemmour’u yenmeyi planıyor.

Nisan ayında yapılacak seçimlerde sağcı adaylar Müslümanların ve göçmenlerin Fransız ulusal kimliğini tehdit ettiğini söylerken, Macron’un planı kapsamında ülkede imamlık yapmak için Fransa’dan teoloji diploması alınmasının şart koşuyor.

Fransız basını ise, Fransa’da yaklaşık 1800 imam bulunduğunu ve bunların bir eğitim almadığını ve kendisini imam olarak tanıtanların bu işi yapabildiğine dikkat çekti.

Macron'un daha önceki İslam karşıtı açıklamalarına Cumhurbaşkanı Erdoğan da sert tepki göstermişti.