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Elazığ'da 5 saatte yaptı! Güneş görünce eriyen aracına biçtiği fiyat dudak uçuklattı: Her gün bakım yapıyor

Elazığ'da 5 saatte yaptı! Güneş görünce eriyen aracına biçtiği fiyat dudak uçuklattı: Her gün bakım yapıyor

Elazığlı bir vatandaş, yoğun kar yağışının ardından 5 saatlik bir çalışma sonucu yaptığı kardan yaptığı arabasına biçtiği fiyat şaşırttı.

Elazığ'da 5 saatte yaptı! Güneş görünce eriyen aracına biçtiği fiyat dudak uçuklattı: Her gün bakım yapıyor

Elazığ’da iki hafta boyunca etkili olan kar yağışı ilginç ve güzel görüntüleri de beraberinde getirdi. Harput Mahallesi'nde garsonluk yapan 45 yaşındaki Murat Çevik, birkaç arkadaşının da yardımıyla kardan araba yaptı.

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Elazığ'da 5 saatte yaptı! Güneş görünce eriyen aracına biçtiği fiyat dudak uçuklattı: Her gün bakım yapıyor

Çevik arabayı ağaç dalları ve çeşitli eşyalar ile süslerken, kardan arabaya el arabasının tekerleklerini, aynalarına da mutfakta bulunan süzgeçleri taktı. 

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Elazığ'da 5 saatte yaptı! Güneş görünce eriyen aracına biçtiği fiyat dudak uçuklattı: Her gün bakım yapıyor

Her gün arabasının temizliğini yapan Çevik, aynı zamanda eriyen yanlarını da karla doldurarak bakımını yapıyor.

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Elazığ'da 5 saatte yaptı! Güneş görünce eriyen aracına biçtiği fiyat dudak uçuklattı: Her gün bakım yapıyor

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören araba sahibi tarafından, sosyal medyadan gelen bir teklif üzerine 200 bin lira değer biçildi.

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