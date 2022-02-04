Türkiye tarihinde ilk! Bakan Mahmut Özer detayları açıkladı Öğretmenlere 1310 liralık artış

Öğretmenlerin maaşlarına 1310 Türkiye eğitim tarihinde öğretmenlerin ilk kez müstakil bir meslek kanununa kavuştuğunu belirten Özer, "Ülkemiz, öğretmenliği bir meslek kanunu çerçevesinde kariyer yolu olarak tanımlayan ülkeler arasına girmiş oluyor. Tüm bunlar birlikte değerlendirildiğinde gerçekten bir dönüm noktasıdır." dedi.

Abone ol

TBMM Genel Kurulu'nda öğretmenliğin kariyer mesleği olmasını öngören 'Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi' kabul edildi. TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşan Öğretmenlik Meslek Kanunu'na göre; eğitim öğretim hizmetlerini yürütmekle görevli öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimleriyle kariyerlerinde ilerlemelerinin önü açılacak. Meslek, aday öğretmenlik döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere 3 kariyer basamağına ayrılacak. Öğretmenlerin mesleklerinde kariyer ve liyakat esaslarına uygun olarak ilerlemeleri, mesleki gelişimlerini sağlamaları ve bunlara bağlı olarak özlük haklarının iyileştirilmesi sağlanacak. Gelişim temelli bir sistem içerisinde adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik basamaklarındaki görev ve sorumluluklar netleştirilecek.

Türkiye tarihinde ilk

Öğretmenlik Meslek Kanununun detaylarıyla ilgili sorulara Mili Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer'den cevap geldi.

Soru: Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi TBMM’de kabul edildi. Yıllardan beri dile getirilen bir konu ilk kez yasalaştı. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Cevap: Türkiye’de öğretmenlere mahsus bir kanuna yönelik özlem çok geçmişlere gidiyor. 1960’lı yıllardan itibaren bu özlem gerek Milli Eğitim Şuralarında gerekse diğer platformlarda hep dile getirildi. 7 yıl aradan sonra 1-3 Aralık 2021 tarihleri arasında düzenlediğimiz 20. Milli Eğitim Şurasında alınan kararlarda da öğretmenlik meslek kanununa özel vurgu yapıldı ve alınan kararlarda yer aldı. Dolayısıyla, ilk kez ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu’ hazırlanıp TBMM’de kabul edilmiş olması gerçekten eğitim tarihimiz açısından oldukça önemli bir dönüm noktasıdır. Bu kanun ile birlikte Türkiye eğitim tarihinde öğretmenlerimiz ilk kez müstakil bir meslek kanununa kavuşmuş oldu. Bu sürecin bir parçası olmaktan gerçekten çok büyük bir mutluluk duyuyorum.

Soru: Eğitim tarihi açısından dönüm noktasını dediniz, neden bir dönüm noktası?

Cevap: Sıklıkla ifade ettiğim gibi bir eğitim sistemi öğretmeni kadar güçlüdür. Şu an eğitim sistemimizde 1 milyon 200 bine yakın öğretmenimiz bulunuyor. Oldukça büyük bir öğretmen ailesine sahibiz. Öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel gelişimlerinin sürekli desteklenmesi lazım. Bu kanun ile ilk kez adını öğretmenlik mesleğinden alan bir kanun hazırlanmış oldu. Öncelikle bu, öğretmene verilen değerle doğrudan ilişkilidir. Kanun ile öğretmenlerimizin mesleki gelişimleri, bilgi ve birikimleri, lisansüstü eğitimleri geliştirilen bir kariyer sistemi üzerinden ödüllendiriliyor. Adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenliği içeren bir sistem inşa ediliyor. Buna ilaveten birinci derecede olan öğretmenlerin göstergeleri 3000’den 3600’e çıkartılıyor. Sözleşmeli öğretmenlerle ilgili ilave iyileştirmeler içeriyor. Kısacası bu kanun ile ülkemiz, öğretmenliği bir meslek kanunu çerçevesinde kariyer yolu olarak tanımlayan ülkeler arasına girmiş oluyor. Tüm bunlar birlikte değerlendirildiğinde gerçekten bir dönüm noktasıdır.