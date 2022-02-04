Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre, kansere yakalandı

Giresunspor'un devre arasındaki flaş transferi Jean Pyerre'in testis kanserine yakalandığı ve tedavisi için ülkesi Brezilya'ya döndüğü belirtildi.

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Bu gelişme sonrası Giresunspor ile yollarını ayıran Pyerre, tedavisini gerçekleştirmek adına ülkesi Brezilya'ya döndü.

Kişisel Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Pyerre, "Hayatta bazı durumlar, bir şeylerin işareti olur. Tüm testler yapılıp Giresunspor'a imza attıktan sonra testislerimin birinde küçük bir tümör tespit edildi. Durum hassas ama iyileşme olasılığı yüksek ki öyle de olacak. Benim kararım, Brezilya'ya dönüp hastalığımın tedavi sürecini güvendiğim doktorlar ve ailemle birlikte geçirmek. Bu engeli aşmak için en iyi şekilde toparlanmaktan başka seçeneğim yok. Benimle bu süreci benimle paylaşarak yanımda duran herkese minnettarım. Hadi bir savaşı daha kazanalım!" ifadelerini kullandı.

'Kanser kelimesi ürkütücü'

Instagram canlı yayınında da durumuna ilişkin açıklamalar yapan Pyerre, "İyi hissediyorum. Başka bir durum yok. Elbette kanser kelimesi ürkütücü ve şaşırtıyor. Zor bir durum. Cesaret diliyorum ve sadece teşekkür edebilirim. Kendime dikkat edeceğim ve en kısa sürede dönmek adına sağlığıma odaklanacağım. İlginiz için teşekkürler" dedi.