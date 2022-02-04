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Yolcu otobüsü tarlaya devrildi! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yolcu otobüsü tarlaya devrildi! Ölü ve çok sayıda yaralı var

YOZGAT'ın Yerköy ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada bir kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

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Ankara'dan Yozgat'a gelen Ş.D. yönetimindeki 34 USR 66 plakalı yolcu otobüsü, E-88 kara yolunun Arifoğlu köyü yakınlarında tarlaya devrildi.

Kaza yerine ambulans, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yolculardan G.D. yaşamını yitirdi, 34 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü Ş.D. itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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