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Galatasaray'da ayrılık! Aytaç Kara Göztepe'ye kiralandı

Galatasaray'da ayrılık! Aytaç Kara Göztepe'ye kiralandı

Galatasaray'da yeteri kadar süre alamayan Aytaç Kara'nın, Süper Lig ekiplerinden Göztepe ile anlaştığı bildirildi. Tecrübeli orta saha oyuncusu, İzmir temsilcisinde sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyecek.

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Ara transfer döneminin hareketli takımlarından Galatasaray'da, bir ayrılık yaşandı.

TRT Spor'un son dakika haberine göre Galatasaray'da yeteri kadar süre alamayan Aytaç Kara'nın, Süper Lig ekiplerinden Göztepe ile anlaştığı bildirildi. Tecrübeli orta saha oyuncusu sezon sonuna kadar İzmir temsilcisinde kiralık olarak forma giyecek.

28 yaşındaki orta saha, kariyerine Altay altyapısında başlamıştı. Sırasıyla Eskişehirspor, Trabzonspor, Yeni Malatyaspor, Bursaspor ve Kasımpaşa formaları giyen başarılı oyuncu, sezon başında Galatasaray'la 2024 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

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