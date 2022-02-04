BIST 1.959
DOLAR 13,58
EURO 15,58
ALTIN 793,00
HABER /  GÜNCEL
ADV Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!

Vali Ali Yerlikaya’dan İstanbul’un nüfusu paylaşımı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Vali Ali Yerlikaya’dan İstanbul’un nüfusu paylaşımı

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul nüfusunun geçen yıla göre 378 bin 448 artarak 15 milyon 840 bin 900’e çıktığını belirtti. Vali Yerlikaya, ülke nüfusunun yüzde 18.71’inin İstanbul’da ikamet ettiğini kaydetti.

Abone ol

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2021 Sonuçları”nı açıklamasının ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentin nüfusuna ilişkin twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Vali Yerlikaya, paylaşımında, “Şehrimizin nüfusu geçen yıla göre 378 bin 448 artarak 15 milyon 840 bin 900 oldu. Ülkemizin nüfusunun yüzde 18.71’i ilimizde ikamet ediyor. Kilometrekare başına düşen hemşerilerimizin sayısı 3 bin 49” ifadelerine yer verdi.

İlgili Haberler
TÜİK Türkiye'nin 2021 nüfusunu açıkladı! Nüfusumuz artık 84 milyon 680 bin 237 oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre, kansere yakalandı
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre, kansere yakalandı
Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!
Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!
Kış olimpiyatlarında Türkiye'den kimler yarışacak 2022 sporcuların yarış takvimi
Kış olimpiyatlarında Türkiye'den kimler yarışacak 2022 sporcuların yarış takvimi
Roketsan Yalman silah sistemi TSK'yı bir adım öne çıkaracak
Roketsan Yalman silah sistemi TSK'yı bir adım öne çıkaracak
Evde yangın çıktı! 2 çocuk hayatını kaybetti
Evde yangın çıktı! 2 çocuk hayatını kaybetti
Kovid-19 ile mücadelede flaş karar! İki yeni aşı...
Kovid-19 ile mücadelede flaş karar! İki yeni aşı...
Mustafa Varank: 100 projeye yaklaşık 632 milyon lira destek sağlayacağız
Mustafa Varank: 100 projeye yaklaşık 632 milyon lira destek sağlayacağız
2022 olimpiyatları hangi kanalda Türkiye'den kaç yarışcı var? Kış Olimpiyatları takvimi 2022
2022 olimpiyatları hangi kanalda Türkiye'den kaç yarışcı var? Kış Olimpiyatları takvimi 2022
İstanbul'da işe giderken çocuğunu amcasına bıraktı! Baba iğrenç olayı öğrenince şok oldu: Karar isyan ettirdi
İstanbul'da işe giderken çocuğunu amcasına bıraktı! Baba iğrenç olayı öğrenince şok oldu: Karar isyan ettirdi
Denizli'de 19 yaşındaki Barış Özbek'ten 4 gündür haber alınamıyor! Arama yönünü değiştiren sinyal
Denizli'de 19 yaşındaki Barış Özbek'ten 4 gündür haber alınamıyor! Arama yönünü değiştiren sinyal