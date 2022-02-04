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Amasya'da evde büyük bir patlama sesiyle uyandı! Hayatının şokunu yaşadı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Amasya'da evde büyük bir patlama sesiyle uyandı! Hayatının şokunu yaşadı

AMASYA’da dağdan kopan kaya kütlesi bir binanın duvarını ve camını parçaladı. Çıkan gürültüyü deprem olduğunu ya da çatıdan kar kütlesi düştüğünü sanan ev sahipleri, çamaşır makinesi büyüklüğündeki kaya kütlesini görünce korkuya kapıldı.

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Edinilen bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu kentte geç saatlerde Çakallar kayasından yuvarlanan kaya kütlesi Şehirüstü Mahallesi’nde yaşayan Burak Çakır’ın evine isabet etti. Boş odanın duvarı ve camında hasara yol açan taşı gören 26 yaşındaki Çakır durumu AFAD’a bildirdi. Bir et işletme tesisinde çalıştığını ve 5 ay önce evlendiğini belirten Çakır, “Yoğun kar nedeniyle çatıdan kütle düştüğünü ya da deprem olduğunu düşündük. O kadar büyük bir patlama sesiyle uyandık ki. Taş olduğunu düşünemedik” dedi. Çakır, kendisine yardım edilmesini istedi. AFAD yetkilileri ve mahalle muhtarı da eve gelerek incelemede bulundu.

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