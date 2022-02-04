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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den çiftçilere destek müjdesi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den çiftçilere destek müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım destekleri kapsamında 200 bin üreticiye 630 milyon lira civarında bir ödeme yapılacağını bildirdi.

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Bakan Pakdemirli, Antalya'da Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrası AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Pakdemirli, tarımsal kalkınmanın desteklenmesi yönünde üreticileri her zaman desteklediklerini söyledi.

"Bugünden itibaren hesaplarda"

Bugün de çiftçilere yönelik önemli müjde veren Pakdemirli, "Hububat, baklagil ve dane mısır desteği, sertifikalı tohum kullanım desteği, büyükbaş hayvan hastalıkları tazminatı ve kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında toplam yaklaşık 200z bin üreticiye 630 milyon lira civarında bir ödeme bugünden itibaren hesaplarına yatmaya başlayacak." diye konuştu.

Bakan Pakdemirli'nin açıkladığı destek programına göre, hububat, baklagil ve dane mısır desteğinde 145 bin 28 kişiye 526 milyon 798 bin 874 lira ödenecek. Sertifikalı tohum kullanım desteğinde 49 bin 185 kişiye 80 milyon 651 bin 679 lira, büyükbaş hayvan hastalıkları tazminatında 404 kişiye 10 milyon 669 bin 371 lira ödeme yapılacak.

Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi konusunda 14 kişiye 8 milyon 38 bin 916 lira, çiftlik muhasebe veri ağı katılım primi olarak da 5 bin 622 kişiye 3 milyon 373 bin 200 lira destekte bulunulacak.

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