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Büyükçekmece'deki gizemli kazının detayları ortaya çıktı! Baybaşin ailesi ve 2 polis tutuklandı

Büyükçekmece'deki gizemli kazının detayları ortaya çıktı! Baybaşin ailesi ve 2 polis tutuklandı

İSTANBUL Büyükçekmece'deki gizemli kazının nedeni belli oldu. Uyuşturucu kaçakçısı Baybaşin ailesi tarafından öldürüldüğü düşünülen Murat Kartal'ın cesedini arayan ekipler, 2'si polis 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler tutuklandı.

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Büyükçekmece ilçesinde boş bir arazide üç gündür devam eden gizemli kazının sebebi ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre, Salı gününden bu yana Büyükçekmece’deki boş bir arazide aranan kişi, öldürülerek cesedinin toprağa gömüldüğü ileri sürülen eski bir cinayet zanlısı Murat Kartal’la ilgili olduğu öğrenildi. Kayıp başvurusu üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, savcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında geniş çaplı çalışma başlattı.

Baybaşin ailesinden bir kişiyi öldürmüş
İddiaya göre, Büyükçekmece’deki boş arazide yapılan kazı çalışmalarının, 2015'te çıkan bir kavgada Murat Kartal tarafında öldürüldüğü ileri sürülen uyuşturucu kaçakçısı Baybaşin ailesi fertlerinden Ömer Edip Fırat cinayetiyle ilgili olduğu öğrenildi.

Polis kimliğini kullanıp gözaltına aldılar
Boş arazide cesedi aranan Murat Kartal’ın kaybolması ile ilgili bir gizli tanığın ifadesinden yola çıkan savcılık, soruşturmayı derinleştirdi. Edinilen bilgilere göre Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliğinde görevli Erdem Öntürk ve Fatih Erkut’un, 20 Ocak’ta Maltepe Zümrütevler Mahallesinden polis kimliğini kullanarak Murat Kartal’ı gözaltına aldı.

Karakola değil Baybaşin ailesine teslim ettiler
Polisler, gözaltına aldıkları Murat Kartal’ı emniyete götürmek yerine, Şişli Çağlayan’daki özel bir hastanenin önünde buluştukları Baybaşin ailesine para karşılığı teslim etti.

9 kişi tutuklandı
Bu iddialar üzerine Erdem Öntürk ve Fatih Erkut adlı iki polis ve onları azmettirdiği öne sürülen uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Baybaşin ailesinin fertlerinden Yavuz Yavuztürk, Baybaşin ailesinin fertlerinden Mehmet Emin Baybaşin, Habip Baybaşin, Faysal Gezen, Hasan Alagündüz gözaltına alınarak tutuklandı.

Olayla bağlantısı bulunduğu şüphesiyle gözaltına alınan 21. Dönem DSP Diyarbakır Milletvekili Abdulsamet T. ile Tahsin C., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı.

Polis ekiplerinin Murat Kartal'ın cesedini Büyükçekmece'deki belirtilen boş arazide arama çalışmaları sürüyor.

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