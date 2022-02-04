Bakan Bekir Bozdağ duyurdu! Adalet Bakanlığı'na personel alımı yapılacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2022 yılında 12 bin 933 personel alımı yapılacağını duyurdu. Bozdağ alım sürecini hızlandırmak için konuyu yakından takip ettiğini açıkladı.

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Adalet Bakanlığı’na 2022 yılında 12.933 personel alımı yapılacak. Açıklama Bakan Bozdağ'dan geldi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Bekir Bozdağ, "Yasal izinler alındıktan sonra ilana çıkılacaktır. Alım sürecini hızlandırmak için konuyu bizzat takip ediyorum. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım. " dedi ve alınacak personelin birimlere göre dağılımının yer aldığı tabloyu paylaştı.