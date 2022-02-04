NATO genel sekreteri Stoltenberg Merkez Bankası başkanı oldu

NATO genel sekreteri Jens Stoltenberg Norveç Merkez Bankası başkanı oldu.

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NATO genel sekreteri Jens Stoltenberg Norveç Merkez Bankası başkanı oldu. Piyasalar ise eski başbakan Stoltenberg'in şu anki iktidar partisiyle olan yakın ilişkilerinin para politikası bağımsızlığını etkileyebileceğiyle ilgili endişeli.

Stoltenberg başkanlığa gelene kadar yerine vekaleten Ida Wolden Norveç Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapacak.

Jens Stoltenberg kimdir?

1990 ve 1991 yılları arasında Çevre Bakanlığı Devlet Sekreteri olarak çalıştı. İlk kez 1993 yılında milletvekili seçildi. 1993-1996 yılları arasında ticaret ve enerji Bakanı olarak görev yaptı, 1996-1997 yılları arasında maliye bakanlığı yaptı. Parlamentoda muhalefette iken, enerji meseleleri üzerine daimi komitelerde görev yaptı.

3 Mart 2000 – 19 Ekim 2001 tarihleri arasında ve 17 Ekim 2005 – 16 Ekim 2.bakanlık görevlerinde bulundu.

2002 yılından 1 Ekim 2014 tarihine kadar da Norveç İşçi Partisinde Genel Başkan olarak görev yaptı. 1985 ile 1989 yılları arasında Stoltenberg İşçiler Gençlik Birliğinde başkan ve 1990 dan 1992 ye kadar İşçi Partisinin Oslo kolunda görev aldı. 1990 ve 1991 yılları arasında Çevre Bakanlığı Devlet Sekreteri olarak çalıştı. Jens Stoltenberg, partinin genel başkan yardımcısı olmasına rağmen 3 Mart 2000 tarihinde Norveç Başbakanı tayin edildi. 17 Ekim 2005 tarihinde ve 2009 yılında ikinci kez Başbakan olarak seçildi. 2013 yılında yapılan seçimleri kazanamadı.



2009 yılında Nato Genel Sekreterliği görevine başlayan Anders Fogh Rasmussen‘nin görev süresi bittiği için yerine seçilen Jens Stoltenberg 1 Ekim 2014 tarihinde Nato Genel Sekreterliği görevine başladı.