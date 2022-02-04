Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Akpınar yaşamını yitirdi
Geçirdiği beyin kanaması sonucu hastanede tedavi gören Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Akpınar (49) hayatını kaybetti.Abone ol
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden sorumlu olan 2. sınıf emniyet müdürü Akpınar, 23 Ocak'ta fenalaşarak Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Akpınar, buradaki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
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