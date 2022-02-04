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Fas'ta kuyuya düşen 5 yaşındaki çocuk 3 gündür kurtarılmayı bekliyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fas'ta kuyuya düşen 5 yaşındaki çocuk 3 gündür kurtarılmayı bekliyor

FAS'ta 32 metre derinliğindeki kuyuya düşen 5 yaşındaki Rayyan'ı kurtarma çalışmalarında üçüncü günün sonunda umutlar arttı. Bölgede çalışmalarını sürdüren sivil savunma ekipleri yaklaşık 70 saattir kurtarılmayı bekleyen küçük çocuk için adeta zamanla yarışıyor.

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Ülkenin kuzeyindeki Şafşavan kentinde salı gününden bu yana bir kuyuda mahsur kalan Rayyan'ı bulunduğu yerden çıkarmak için aşağıya birilerini indirme çabaları başarısızlıkla sonuçlandı. Ekipler, halihazırda kuyunun etrafını kazma şeklinde belirlenen üçüncü planı uyguluyor.

Çocuğa ulaşmaya 2 metre kaldı
Fas'ta devlete bağlı Kanal 1'in internet sitesinde kurtarma ekiplerine dayandırılan haberde, kurtarma ekiplerinin çocuğa ulaşmasına 2 metre mesafe kaldığı bilgisi verildi.

Kuyuya paralel 30 metrelik kazı yapıldığı, sonrasında yatay kazı yapma aşamasına geçileceği ve çocuğu çıkarmak için 3 metrelik bir delik açılacağı kaydedildi. Kuyuya indirilen kameranın çektiği görüntülerde çocuğun hayatta olduğu görülüyor. Ayrıca hayatta kalabilmesi için çocuğa oksijen ve su veriliyor.

Fas
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