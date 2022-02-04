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Fenerbahçe aradığı sol beki buldu Kasımpaşa'nın genç yeteneği Eren Elmalı imzaya yakın

Fenerbahçe aradığı sol beki buldu Kasımpaşa'nın genç yeteneği Eren Elmalı imzaya yakın

Fenerbahçe, Kasımpaşa’nın başarılı sol beki Eren Elmalı için görüşmelere başladı. İstanbul ekibinin kapıyı 3 milyon Euro’dan açıp, 2.5 milyon Euro’ya indiği kaydedildi. Sarı-Lacivertliler ise 21 yaşındaki oyuncu için takas formülünü de kullanmak istiyor.

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Sarı-Lacivertliler, sol bekte yerli arayışlarını da sürdürüyor. Demir Grup Sivasspor’un Uğur Çiftçi için yüksekten uçması, Fenerbahçe’nin Eren Elmalı’ya yönelmesine neden oldu.

21 yaşındaki oyuncu, bu sezon bulduğu şansı iyi değerlendirdi ve takımın vazgeçilmezleri arasına girdi.

Yönetim, genç futbolcu için Kasımpaşa ile pazarlıklara başladı. Lacivert-Beyazlılar’ın kapıyı 3 milyon Euro’dan açtığı ancak bu rakamı 2.5 milyon Euro’ya çektiği öğrenildi.

Takas formülü gündemde
Fenerbahçe ise daha düşük bir para vermek için bu transferde takas formülünü de devreye sokmak istiyor.

İstanbul ekibine, takasta kullanılabilecek oyuncuların listesinin iletileceği öğrenildi. Eğer Kasımpaşa, bu futbolculardan birine ‘Evet’ derse, transfer kısa sürede tamamlanabilir. Eren Elmalı, kulüplerin anlaşması halinde Fenerbahçe’ye imza atmaya hazır.

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