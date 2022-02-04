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Birleşmiş Miletler'den Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenler için hayret verici açıklama!

Birleşmiş Miletler'den Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenler için hayret verici açıklama!

Türkiye sınırında Yunanistan'ın ayakkabılarını dahi alarak ölüme terk ettiği göçmenler için Birleşmiş Milletler'den son dakika açıklaması geldi. Kuru bir 'üzüntü verici' açıklaması yapan BM'nin Yunanistan için yaptırım uygulayıp uygulamayacağı merak konusu...

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BM, 19 düzensiz göçmenin Türkiye-Yunanistan sınırında donarak hayatını kaybetmesinin şok edici ve derinden üzüntücü verici olduğunu bildirdi.

Edirne Valliiği'nden yapılan açıklamada, "İpsala ilçemizde Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak hayatını kaybeden göçmenlerin bulunduğu bölgede dün ve bugün devam eden arama ve kurtarma faaliyetlerinde cansız bedenine ulaştığımız göçmen sayısı maalesef 19'a ulaşmıştır" denilmişti.

Yunanistan kendi yaptıklarını inkar ederek Türkiye'yi yalancılıkla suçlamıştı.

Cheshirkov, düzensiz göçmenlerin ölümüne ilişkin haberleri medyada gördüklerini belirterek, "Bu görüntüler karşısında şok olduk ve derin üzüntü duyduk. Yunanistan-Türkiye sınırında insanların öldüğüne dair bize ulaşan raporlar var" dedi.

Kendilerine ulaşan raporları teyit etmeye çalıştıklarını anlatan Cheshirkov, "Söyleyebileceğim şey, oldukça uzun bir süredir, özellikle son iki yıldır, kara ve deniz sınırlarında artan sayıda insan hakları ihlali raporları aldık" ifadesini kullandı.

Sözcü Cheshirkov, 19 düzensiz göçmenin Türkiye-Yunanistan sınırında donarak hayatını kaybettiği yönündeki haberleri "alarm verici" olarak niteleyerek, "İnsanların kaçakçılara başvurmasını engelleyebilecek düzenli ve güvenli yolların oluşturulması da dahil bu tür trajik ölümler önlenebilir" dedi.

Avrupa sınırlarında düzensiz göçmenlerin geri itilmesine tepki gösteren Cheshirkov, "Avrupa'da artan sınır kısıtlamaları ve geri itmeler, mülteci ve göçmenleri daha riskli rotalara yönlendiriyor. Bu da insanların kendilerini, hayatlarını ve çocuklarını daha fazla riske attıkları anlamına geliyor" uyarısında bulundu.

Türkiye'nin sorumlulukları var
Yunanistan Hükümet Sözcüsü Giannis Oikonomou, bugün yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'ın 'göçmenlerin denizde ve sınırlarında ölümüne yol açtığı' yönündeki açıklamasını reddederek "Mültecilerin araçsallaştırılması konusunda Türkiye'nin çok büyük sorumlulukları var" dedi.

"Ülkemiz, Evros ve Ege'deki insanları kurtararak hukukun üstünlüğüne ve insanlığa saygı duyduğunu, katı ama adil bir göç politikası izlediğini kanıtlamıştır" diyen sözcü, Erdoğan'ın açıklamalarını 'propaganda ve yalan suçlamalar' olarak nitelendirdi.

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