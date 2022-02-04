Pekin Olimpiyatları İstanbul'da protesto! Katliamın yıldönümüne dikkat çekildi

"Biz buradan tüm insanlığı barış, dayanışma ve adalet gibi olimpiyat oyunlarının asıl amaçlarını çiğneyerek milyonlarca insana soykırım uygulamakta olan Çin'in ev sahipliği yaptığı Gulca Katliamı'nın 25'inci yıl dönümünde, bugün 4 Şubat'ta açılışı yapılan Pekin 2022 Kış Olimpiyatlarını boykot etmeye, izlememeye, sporcuları ve katılımcıları asıl ilkelerine aykırı bu kanlı oyunlara ortak olmamaya, soykırıma karşı tavır sergilemeye, mazlum halkın ahına kulak vererek ellerini kaldırmaya, adalete destek vermeye çağırıyoruz."