Çırılçıplak fotoğrafını yayınladı! Sevgilisinin sürpriziyle yıldız futbolcu Juan Musso azizliğe uğradı

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'nın Arjantinli file bekçisi Juan Musso büyük bir hataya imza attı. Milli takım dönüşü kız arkadaşına teşekkür etmek isteyen 27 yaşındaki Juan Musso, yanlışlıkla çıplak fotoğrafını yayınladı.

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Atalanta'nın kalecisi futbol sahalarında değil de gerçek hayatta en çaresiz kaldığı anlardan birini yaşadı. Kız arkadaşı Musso'ya İtalya'ya döndüğü için bir sürpriz hazırlamıştı. Yaptığı sürprizi çok beğenen Musso, odanın fotoğrafını çekerek takipçileriyle paylaşmak istedi. Fakat odada bulunan ayna arka planda her şeyi gözler önüne serdi. Çırılçıplak bir biçimde kız gözüken Musso, olayı geç fark etmesiyle sosyal medya karıştı.



Arjantin milli takımında forma giyen Juan Musso, İtalya'ya döndükten sonra kız arkadaşının kendisi için yaptığı sürprizle baş başa kaldı. Bu durumu çok beğenen ve odasında bulunan balonların fotoğraflarını çeken Musso, karşıda bulunan aynayı fark etmeyince olanlar oldu. Yaptığı paylaşımı hemen kaldıran Musso çok geç kalmıştı.







Yaptığı paylaşımı hemen kaldırmasına rağmen sosyal medyada çoktan çıplak fotoğrafı yer almaya başlamıştı. Bu olayın ardından üstünü giyinerek yeni bir paylaşım yapan Musso, "İşte doğru fotoğraf" notunu düştü.