PTTCell müşterilerine faturalı ve faturasız tarifeleriyle alternatif paketler sunuyor

PTTCell yurt içinde ve yurt dışında düzenlediği özel kampanyalarıyla farklı bütçelere göre faturalı ve faturasız tarifeler sunuyor.

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PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, PTTCell mobil iletişim hizmetini hesaplı şekilde müşterileriyle buluşturuyor. ​​​​​​​

Faturalı hatlar için 750 DK+750 SMS+4 GB internet paketi 35 TL, 750 DK+750 SMS+8 GB internet paketi 42 lira, 750 DK+750 SMS+12 GB internet paketi 49 lira, 1000 DK+1000 SMS+20 GB 59 lira ve 1000 DK+1000 SMS+30 GB internetten oluşan paket 72 lira karşılığında abonelerle buluşuyor.

Faturasız hatlar için 500 DK+500 SMS+3 GB internet paketi 34 lira, 500 DK+500 SMS+6 GB internet paketi 40 lira, 750 DK+750 SMS+9 GB internet paketi 45 lira ve 750 DK+750 SMS+15 GB internetten oluşan paket ise 55 lira karşılığında müşterilere sunuluyor.

Ayrıca faturalı ve faturasız hat aboneleri, diğer tüm PTTCell kullanıcıları ile sınırsız konuşma hakkına sahip oluyor.

Faturasız yeni kullanıcılara hoş geldin bonusu

Yeni faturasız hat satın alan kullanıcılar, "PTTCell Faturasız Bonus Kampanyası" kapsamında hediye dakika, SMS ve GB kazanıyor.

Hat sahipleri kampanya koşullarını sağlamaları halinde 30 gün geçerli yurt içi her yöne 750 dakika konuşma, yurt içi her yöne 750 SMS ve yurt içi 25 GB internet hakkına sahip olacak.

Ayrıca faturasız hatta geçen kullanıcılar SMS ile PTTCell Faturasız Bonus Kampanyası'na dahil olarak, hat açılışını takip eden 3 ay boyunca aylık tek seferde 30 lira ve üstü miktarda yükleme yaptıklarında, ek olarak 3 ay boyunca, her ay 30 gün geçerli yurt içi 25 GB internetten yararlanabilecek.