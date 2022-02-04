78 covid-19 testi pozitif çıktı 14 aydır karantinada! Hayatı kabusa döndü: Dışarıdan kedi geçse bana...

Yetmiş altıya yakın test oldum: Kayasan "2020 tarihi itibariyle de Covid-19'le yaşıyorum. Bu 14 aylık süre içerisinde totalde yetmiş altıya yakın test oldum. Yetmiş yedi yetmiş sekizi buldu. Bunların hepsi aralıksız olarak Covid-19 testi pozitif çıktı." ifadelerini kullandı.