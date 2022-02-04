78 covid-19 testi pozitif çıktı 14 aydır karantinada! Hayatı kabusa döndü: Dışarıdan kedi geçse bana...
İSTANBUL Sarıyer'de yaşayan Muzaffer Kayasan 2020 yılında Covid-19'e yakalandı. O günden bugüne tam 14 ay boyunca yaptırdığı 78 test de pozitif çıkan Kayasan, yetkililerden yardım istedi.
Sarıyer'de yaşayan lösemi hastası Muzaffer Kayasan, 2020 yılının Kasım ayında korona virüse yakalandı. Hastanede tedavi gören Kayasan, taburcu olmasına rağmen testi bir türlü negatife dönmedi.
14 ay boyunca 78 test yaptıran 56 yaşındaki adam, her seferinden "korona pozitif" sonucu iler karşılaştı. Karantinasını sonlandıramayan, torunlarını göremeyen, evde tek başına yaşamak zorunda kalan Kayasan, yetkililerden yardım istedi.
Kemik iliği transferi: Yaşadıklarını anlatan Kayasan, "Üç yıl önce kemik iliği transferi oldum. Başarılı bir transfer oldum, çok iyi bir hastanede. Kemik iliği transferim gerçekleşti. Fakat daha sonra Covid-19'a yakalandım." dedi.
Yetmiş altıya yakın test oldum: Kayasan "2020 tarihi itibariyle de Covid-19'le yaşıyorum. Bu 14 aylık süre içerisinde totalde yetmiş altıya yakın test oldum. Yetmiş yedi yetmiş sekizi buldu. Bunların hepsi aralıksız olarak Covid-19 testi pozitif çıktı." ifadelerini kullandı.