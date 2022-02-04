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İzmir'deki müzisyen cinayetinin sebebi ortaya çıktı! Kadın sevgilisi tarafından...

İzmir'deki müzisyen cinayetinin sebebi ortaya çıktı! Kadın sevgilisi tarafından...

İZMİR’in Buca ilçesinde öldürülen müzisyen Şener Esen'in, iddiaya göre kendisi gibi müzisyen olan bir kadının sevgilisi tarafından kıskançlık yüzünden tabancayla vurulduğu öğrenildi.

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Olay, dün gece Yiğitler Mahallesi 337 Sokakta meydana geldi. Müzisyenlik yaparak geçimini sağlayan Şener Esen, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından tabanca ile açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Yakındaki Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırılan Şener Esen (42), burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İddiaya göre, Şener Esen kendisi gibi müzisyen olan M.B. isimli kadınla buluşmak için mesaj attı. Mesajı gören M.B.’nin sevgilisi M.A., müzisyen Şener Esen'le buluştu. Kıskançlık sebebiyle aralarında çıkan tartışma sonucu M.A., Esen’i tabancayla vurup, olay yerinden kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli M.A.’nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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