Meral Akşener'den Samsun olayları için Atatürk'ün sözüyle mesaj

Koronavirüs karantinasında bulunan Meral Akşener, Samsun'da Atatürk Anıtı'na yapılan saldırı hakkında yorum yapmayarak sadece Atatürk'ün sözünü paylaşıp mesaj verdi.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Akşener paylaşımında, "Benim için en büyük korunma noktası ve şefaat kaynağı milletimin sinesidir.' - Gazi Mustafa Kemal Atatürk" ifadesini kullandı.

Suçlular adliyeye sevk edildi

Samsun'da, Milli Mücadele'nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalışan B.F. ve kuzeni C.F., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 6 farklı suçtan çok sayıda kaydı bulunan kuzenler hakkında 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı.