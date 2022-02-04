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Batman'da yürek yakan olay! 16 yaşındaki engelli çocuk feci şekilde can verdi

Batman'da yürek yakan olay! 16 yaşındaki engelli çocuk feci şekilde can verdi

BATMAN merkezde bir evde çıkan yangında 16 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti, babası ise yaralandı.

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Yangın, Huzur Mahallesi 504'üncü Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önceki gün saat 20.00’de 16 yaşındaki engelli çocuk Beşir Dündar ve babası İluh Dündar'ın yaşadığı evde yangın çıktı. Beşir Dündar, dumandan etkilenerek hayatını kaybederken, babası ise yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, UMKE ve 112 sağlık ekipleri gönderildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi. Yaralanan İluh Dündar devlet hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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