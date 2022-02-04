DSÖ'den heyecanlandıran açıklama: Koronavirüs final aşamasına girdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, Avrupa kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin 'kabul edilebilir bir final aşamasına' girdiğini belirterek Kovid-19 bağlantılı ölümlerdeki artışın durduğunu söyledi.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, Avrupa ülkelerinde üç faktör nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yayılmasının kontrol altına alınması konusunda önemli bir fırsat ortaya çıktığını duyurdu.

DSÖ yetkilisi aşılama ve doğal enfeksiyon nedeniyle yüksek düzeyde bağışıklık oranı, virüsün daha sıcak havalarda daha az yayılma eğilimi ile hava durumu ve son olarak Omicron varyantının daha az tehlikeli olması itibarıyla salgının kontrol altına alınma şansının arttığı mesajını verdi. Kluge, "Bu daha yüksek koruma dönemi, bize kalıcı barış getirebilecek bir ateşkes olarak görülmeli" ifadesini kullandı.

"Yeni varyantlar ortaya çıkabilir"

Avrupa'da kış mevsiminin bitmesiyle virüsün ilkbaharda yayılma hızının düşeceğini kaydeden Kluge, kışa oranla ilkbaharda daha az sıkıntı yaşanacağı müjdesini verdi. Omicron dışındaki yeni varyantların ortaya çıkabileceği uyarısını yineleyen Kluge, kamu sağlığının güçlendirilmesi ve kararlı aşılama kampanyasının sürdürülmesi koşuluyla Avrupa'daki sağlık yetkililerinin yeni salgınları kontrol altında tutabileceği görüşünü dile getirdi. Kluge, bununla birlikte Avrupa ülkelerinin kıta dışındaki ülkelerdeki aşılama kampanyalarına da destek vermesinin önemine değindi.