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ABD'li komutan Joe Biden'e adresi gösterdi: Reçete Türkiye'de

ABD'li komutan Joe Biden'e adresi gösterdi: Reçete Türkiye'de

ABD'nin eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı Emekli Korgeneral Ben Hodges, ABD'nin Karadeniz, Orta Doğu ve Afrika'da etkin rol oynayabilmesi için neden Türkiye ile ilişkileri düzeltmesi gerektiğini madde madde sıraladı.

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ABD merkezli Hudson Enstitüsünde kıdemli uzmanı Michael Doran'ın sorularını cevaplayan ABD'nin eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı Emekli Korgeneral Ben Hodges, Türkiye-ABD ilişkilerine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Doran'ın Türkiye ile ilişkileri düzeltmek için ABD Başkanı Joe Biden'e neler tavsiye edersiniz sorusu üzerine Hodges, üç madde sıraladı:

1- PKK/YPG'ye desteği kesmeli
Nüfusun yarısı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemese bile halkın çoğu ABD'nin terör örgütü PKK/YPG're destek vermesinden rahatsız.

2- Türkiye ile bir Karadeniz stratejisi oluşturmalı 
Ukrayna bir NATO üyesi değil. O bölgede üç NATO üyemiz var ve bunları korumalıyız. Karadeniz'de Rusya'ya karşı, Orta Doğu'da İran'a karşı ve ayrıca Afrika'da strateji kurmalıyız.

3- Biden, Türkiye'yi 3 ay içerisinde Ankara'da ziyaret etmeli

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