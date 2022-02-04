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Ümraniye T tipi cezaevinde yangın! Mahkumlar etkilendi

Ümraniye T tipi cezaevinde yangın! Mahkumlar etkilendi

Ümraniye T Tipi Kapalı Cezaevi'nde yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. Öte yandan, yangın nedeniyle dumandan etkilenen mahkumlar sağlık ekiplerine teslim edildi.

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Ümraniye T Tipi Kapalı Cezaevi'nde saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale etmeye başladı. Yangın nedeniyle içeride kalarak dumandan etkilenen bazı mahkumlar sağlık ekiplerine teslim edildi. İtfaiyenin yangına müdahale çalışmaları sürüyor.

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