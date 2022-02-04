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HDP'nin sabıkalı milletvekili Türkiye'yi şikayet etti: Yetişin PKK'yı vuruyorlar

HDP'nin sabıkalı milletvekili Türkiye'yi şikayet etti: Yetişin PKK'yı vuruyorlar

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Batman Milletvekili Feleknas Uca, Mehmetçik'in terör örgütü PKK'ya karşı başlattığı 'Kış Kartalı' operasyonunu soykırıma benzeterek NATO ve Avrupa Birliği'ne (AB) çağrı yaptı.

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Mehmetçik'in bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) son olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı 'Kış Kartalı' hava harekatı icra edildiğini açıkladı. 60 civarındaki hava aracının görev aldığı harekatta 3 farklı bölgede 80'e yakın hedef tahrip edildi.

HDP'den harekata dair sesler yükselmeye devam ediyor
Operasyon sürerken terör örgütünün siyasi uzantısı Halkların Demokratik Partisinden (HDP) PKK'ya karşı başlatılan 'Kış Kartalı' operasyonuyla ilgili sesler yükselmeye devam ediyor. Partiden yapılan kınama açıklamasının ardından şimdi de HDP'li Feleknas Uca'dan 'soykırım' benzetmesi geldi. Uca, "Hedef Sincar ya da Mahmur değil, hedef Kürt toplumuna yönelik soykırımı tamamlamaktır" dedi.

NATO ve AB'den yardım istedi
NATO ve Avrupa Birliği'ne (AB) de çağrı yapan Uca, yine Türkiye'yi şikayet etti. Konuyla ilgili, "Avrupa ne için var? NATO ne için var? Uluslararası güçler neye yarıyor? Dünya devletleri ne için var? Ezidi soykırımını izlemek için mi varlar? Açıkça söylememiz gerekir. Avrupa'nın sessizliği soykırımı onaylamak anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

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