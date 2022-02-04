ABD'den Rusya'yı kızdıracak adım! 3 bin asker yola çıktı

UKRAYNA ile Rusya arasındaki gerilim devam ederken Batı kanadı Moskova'ya karşı tansiyonu yükseltecek adımlar atıyor. ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Doğu Avrupa'ya yollayacağı 3 bin asker yola koyuldu. ABD askerlerini taşıyan ilk uçaklar havalandı.

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Tüm dünya Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilime odaklanmış durumda. Rusya, Ukrayna sınırındaki tatbikatlarını sürdürürken adeta kapsamlı bir savaş hazırlığı gerçekleştiriyor. Ukrayna'nın çevresi Rusya ve müttefik ülkelerce abluka altına alınırken Batı, Moskova'yı bu adımdan caydırmaya çalışıyor.

Her ne kadar Rusya, böyle bir savaşın kendileri tarafından başlatılmayacağını defalarca dile getirse de Batı, Doğu Avrupa'ya askeri yığınak oluşturmaya şimdiden başladı. Geçtiğimiz günlerde ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby tarafından duyurulan 2 bini Polonya ve Almanya'ya, bini Romanya'ya olmak üzere Avrupa'daki NATO ülkelerine 3 bin ABD askeri gönderilme hamlesi hayata geçirildi.

Bu açıklamanın ardından ABD askerlerini taşıyan ilk uçaklar görev yerine havalandı. Avrupa'nın doğusuna olası bir işgal durumuna karşı giden askerleri C-17 tipi uçaklar ile taşındı.

Avrupa'nın doğusuna ABD yığınağı

ABD askerlerinin müttefiklerin savunmasını desteklemeyi amaçladığını ve Ukrayna'ya girmeyeceklerini vurgulayan Kirby, "Bunlar kalıcı manevralar değil" dedi. Kirby, amacın Rusya'nın Ukrayna sınırlarına 100 bin civarında asker yığmasıyla artan gerilim döneminde müttefikleri güvence altına almak olduğunu ifade etmişti. Kirby, gönderilecek söz konusu kuvvetin daha önce NATO mukabele gücüne sevk edilmek üzere teyakkuza geçirilen 8 bin 500 askerden farklı olduğunun altını çizmişti.