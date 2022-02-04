AK Partiden Mansur Yavaş'a eleştiri: Su ihtiyacını kar eriterek karşılayan hemşerilerimiz var

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştiren AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara'nın su sorununun kronik hale geldiğini, su ihtiyacını karı eriterek karşılayanların olduğunu belirtti.

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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirdi. Yavaş'ın Ankaralıları hizmete hasret bırakmaya devam ettiğini belirten Şahin, Ankara'nın büyükşehir belediyeciliği açısından her geçen gün daha da kan kaybettiğini belirtti. "CHP'li Mansur Yavaş elini nereye atsa kurutuyor" diyen Şahin, şöyle devam etti:

"Ankara'mızın su sorunu artık kronik hale geldi. Su ihtiyacını kar eriterek karşılayan hemşerilerimiz var. Kaldırımların hali içler acısı. Ayağınız burkulmadan, ayakkabınızın topuğu kırılmadan Ankara'da bir yerden bir yere gitmeniz neredeyse mucize. Geçtiğimiz günlerde Ankara'mıza kar yağdı. Kar rahmettir, berekettir ama Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Mansur Yavaş'ın beceriksizliği kar yağışını Ankaralılar için bu sene de eziyete dönüştürdü. Yollar, kaldırımlar buz pistine döndü, kazalar yaşandı."

"Uyuşturucu madde kullananşoför direksiyona geçebiliyor"

"EGO otobüslerinde can pazarı yaşandığını aktaran Şahin, Yavaş'ın yaşanan kazaları ve vatandaşların şikayetlerini görmezden ve duymazdan geldiğini ifade etti. Şahin, "Uyuşturucu madde kullanan, ehliyetinin süresi dolmuş şoför direksiyona geçebiliyor. Yavaş, ücretsiz aktarmaları kaldırdı. Kaldırılan bu hizmetten yaralananların ulaşım giderleri tam yüzde 107 arttı. Sokaklarda, caddelerde açılan çukurlar günlerce kapatılmıyor, bir uyarı levhası dahi konulmuyor. Mansur Yavaş, çocuklarımızın hayatını tehlikeye atıyor" ifadelerini kullandı.

CHP'li Mansur Yavaş tüm beceriksizliğiyle Ankaralılar’ı hizmete hasret bırakmaya devam ediyor. 🎥⤵️ pic.twitter.com/jcqUHPTust — Fatih Şahin (@_fatihsahin) February 4, 2022