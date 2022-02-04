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Kocaeli'de iş insanı cuma namazı çıkışı silahlı saldırıya uğradı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de iş insanı cuma namazı çıkışı silahlı saldırıya uğradı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde geri dönüşüm fabrikasının sahibi iş insanı İzzet Tanrıkulu, cuma namazı sonrası silahlı saldırıya uğradı. Tanrıkulu'nun geçtiğimiz günlerde Çayırova ilçesindeki iş yeri de kurşunlanmıştı.

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KOCAELİ'nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Eyüp Sultan Camii'nde cuma namazını kılan geri dönüşüm fabrikası sahibi iş insanı İzzet Tanrıkulu, aracına bineceği sırada kimliği tespit edilemeyen şüpheli ya da şüpheliler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tanrıkulu ayağından yaralanırken şüpheli ya da şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan İzzet Tanrıkulu, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından özel bir hastaneye götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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