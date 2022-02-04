İzmir'deki müzisyen cinayetinde kıskançlık iddiası

İZMİR'in Buca ilçesinde öldürülen müzisyen Şener Esen'in kendisi gibi müzisyen olan bir kadının sevgilisi tarafından kıskançlık yüzünden tabancayla vurulduğu iddia edildi.

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İZMİR'in Buca ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde müzisyenlik yaparak geçimini sağlayan Şener Esen, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından tabanca ile açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Yakındaki Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırılan Şener Esen (42), burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İddiaya göre; Şener Esen, kendisi gibi müzisyen olan M.B. isimli kadınla buluşmak için mesaj attı. Mesajı gören M.B.'nin sevgilisi M.A., müzisyen Şener Esen'le buluştu. Kıskançlık sebebiyle aralarında çıkan tartışma sonucu M.A., Esen'i tabancayla vurup olay yerinden kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli M.A.'nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.