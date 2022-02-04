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Konya'da boşanma aşamasındaki genç sinirlenip yol ortasında aracını yaktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Konya'da boşanma aşamasındaki genç sinirlenip yol ortasında aracını yaktı

KONYA merkez Meram ilçesinde bir kişi yol ortasında hafif ticari aracı ile durduktan sonra aracı ateşe verip yaktı.

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KONYA merkez Meram ilçesinde 42 JJ 665 plakalı hafif ticari araç ile Beyşehir Caddesi'nden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Bayram A. (27) yol ortasında durdu. İddiaya göre; eşi ile boşanma aşamasında olan Bayram A., yeğenine ait hafif ticari aracı ateşe vererek yaktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken Bayram A. ise polis tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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