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Muhammed Gümüşkaya Giresunspor'a kiralandı!

Muhammed Gümüşkaya Giresunspor'a kiralandı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Fenerbahçe'den Muhammed Gümüşkaya'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

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Fenerbahçe, sözleşmesini uzattığı Muhammed Gümüşkaya'yı Giresunspor'a kiraladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbol Akademimizin son dönemde yetiştirdiği yıldızlardan olan Muhammed Gümüşkaya’nın kariyer gelişim planlaması çerçevesinde, oyuncumuzun ligin geri kalan bölümünde Giresunspor’a kiralık olarak verilmesi kararlaştırılmıştır. Sarı Lacivertli formamıza uzun yıllar hizmet edeceğine inandığımız Muhammed’e sakatlıktan uzak başarılı bir dönem diliyoruz."

21 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli formayla bu sezon 18 maçta görev alırken, 1 kez de gol attı.

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