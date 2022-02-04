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Konyaspor konuk ettiği Giresunspor'u tek golle geçti

Konyaspor konuk ettiği Giresunspor'u tek golle geçti

Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor, konuk ettiği Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 48 yaparak 2. sıradaki yerini sağlamlaştıran Konyaspor, 25. haftada lider Trabzonspor'a konuk olacak. 26 puanla 16. sırada yer bulan Giresunspor ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

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20. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Guilherme'nin sol çaprazdan şutunda kaleci Okan Kocuk gole izin vermedi.

26. dakikada Ahmed Hassan'ın ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan vuruşunda top defanstan döndü.

27. dakikada Adil Demirbağ'ın ceza sahasına yakın noktadan çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

65. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Guilherme'nin sol kanattan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bytyqi'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

67. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktadan Süleymanov'un kullandığı serbest vuruşta kaleci Erten Ersu topa hakim oldu.

90. dakikada Ahmed Hassan'ın ceza sahası içinden vuruşunda direkten dönen topu defans kornere gönderdi.

Karşılaşma Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Konyaspor: 1 - 0 :Giresunspor

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Konyaspor: Erten Ersu, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 62 Mpoku), Hadziahmetovic, Michalak (Dk. 90+1 Endri Çekiçi), Rahmanovic (Dk. 79 Musa Çağıran), Amilton (Dk. 62 Bytyqi), Ahmed Hassan

Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Eraltay (Dk. 83 Doukara), Flavio (Dk. 56 Sergen Piçinciol), Traore, Süleymanov, Diabate, Sergio, Umut Nayir (Dk. 83 Balde)

Gol: Dk. 65 Bytyqi (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kart: Dk. 82 Musa Çağıran (İttifak Holding Konyaspor)

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