Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Kış Kartalı' operasyonu mesajı: Devamı gelecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Oktay, terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan 'Kış Kartalı' operasyonuyla ilgili olarak, "Son derece etkili bir operasyon oldu, devamı gelecek" ifadelerini kullandı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, A Haber'de gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İşte Oktay'ın açıklamalarından satır başları:

Sosyal medyada yapılan paylaşımlara bakarsanız bunun arkasındaki provokatif yapıların kimler olduğunu görürsünüz. Ama şunu unutmasınlar, eski Türkiye yok artık. Arzu ettikleri sonucu alamayacakları provokatif eylemlerdir bunlar. Türkiye vesayet odaklarının at koşturacağı bir ülke değil. Muhalefet vesayete umut bağlamak yerine proje üretsin.

PKK'ya 'kış kartalı' operasyonu

Son derece etkili bir operasyon oldu, devamı gelecek. Terörü kaynağında kurutmak ve yerinde yok etme amacımız var. Yerinde dediğimiz şey gelip bizi vurmalarını beklemek değil, tamamen taarruz ederek sınır ötesinde yok etme arzumuz var.

"Deaş'la mücadele eden Türkiye olmuştur"

DEAŞ'ın nasıl bölgeye veya bölgelere müdahil olmak için kullanılan bir enstrüman olduğunu görüyorsun. Bu enstrümanları oluşturanlar sonuçta kullandıkları enstrüman aracılığıyla Türkiye'yi vebal altında bırakma cüretini de göstermişlerdir. Sahada DEAŞ'la fiili mücadele eden, bu uğurda şehitler veren, Türkiye olmuştur. Terör örgütleri dediğimizde DEAŞ, PKK, uzantısı PYD ve FETÖ, nasıl iç içe olduklarını görüyoruz. ABD açıktan destek veriyor. Hiçbir terör örgütüyle mücadeleyi bir başka terör örgütü üzerinden yürütemezsiniz. Biz diyoruz ki ziyaret ettiğimiz ülkelerde, sizin ülkenizde faaliyette bulunan bu örgüt size de aynı şeyi yapacaktır günü geldiğinde, biz tecrübemize dayanarak sizi uyarıyoruz. Zannetmeyin ki FETÖ bu kadar akıllı, o da tamamen başkasından aldığı talimatı uygulayan taşeron bir yapıdır.

Cumurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti

Ukrayna ziyareti son derece başarılı geçti. Rusya ile de çok kapsamlı bir görüşme olacak. Bazıları bu başarıyı saklamak istese, görmek istemese bile, Türkiye dünyanın saygı duyduğu, bölgede ve dünyada ağırlığı olan bir lidere sahip. Görüşmeler Türkiye'de devam edebilir. Ukrayna bunu kabul etti, Rusya tarafından henüz bir Açıklama gelmedi. Liderler seviyesinde bir görüşme için cumhurbaşkanımızın arabuluculuk boyutunda en uygun isimlerden birisi. Ukrayna ziyarette bunu kabul ettiğini, bu görüşmenin Türkiye'de yapılabileceğini açıkça ifade etti. Arzu ederiz ki Rusya da kabul eder bir araya gelmeyi. Bölgede tırmanan bir krizin aslında sonuçta zarar vereceği yapı sadece iki taraf olmayacaktır, Karadeniz özelinde Türkiye de dahil bölgenin, Avrupa'nın tamamını etkileyecektir. Birçok alanda işbirliğimizin olduğu iki dost ülkenin kendi aralarındaki sorunu yine barışçıl yollardan çözmesini arzu ederiz.

"Botların iğnelenerek batırıldığı cinayetler görüyoruz"

Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğu. Böyle giderse bunun faturasını ödemeye devam edecektir. Barış içerisinde yaşayan iki komşunun üreteceği katma değer her iki ülkenin kendi vatandaşları açısından çok ciddi bir refah üretecektir. Ama ne yazık ki bu refah başkalarının işine gelmiyor. Göç konusunda en büyük faturayı biz ödedik. İlk andan itibaren kapılarımızı açtık. Şu an itibarıyla 3.8 milyona yakın Suriyeli var. 19 kişinin donarak öldürüldüğü birçok vakayı yaşıyoruz. Botlarla farklı adalara gidenlerin botların şişlenerek, iğnelenerek batırıldığı cinayetleri görüyoruz. Biz dünyada en çok dış temsilciliği olan 5. ülkeyiz. Bütün buralarda anlatmaya çalışıyoruz ama görmüyor, görmek istemiyorlar, Türkiye'ye insan hakları dersi vermek istiyorlar.