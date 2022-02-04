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Anadolu Efes kritik maçta ASVEL'i yendi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anadolu Efes kritik maçta ASVEL'i yendi

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague 25. hafta maçında Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i 78-72 yendi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle iki maçı ertelenen Anadolu Efes, organizasyondaki 23. karşılaşmasında 12. galibiyetini elde etti. Ligde bir müsabakası tehir edilen LDLC ASVEL ise oynadığı 24. maçta 15. kez mağlup oldu.

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Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk periyodunu 16-15 üstün geçen LDLC ASVEL, Knight'ın etkili performansıyla soyunma odasına da 36-32 önde gitti. Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Anadolu Efes; Simon, Micic, Pleiss ve Larkin'in basketleriyle 27. dakikada 48-40 öne geçti. Lacivert-beyazlılar son çeyreğe 54-50 üstün girdi.

Son periyoda iyi başlayan Anadolu Efes; Beaubois, Moerman ve Larkin ile ürettiği sayılarla 34. dakikada farkı 14 sayıya (68-54) çıkardı. LDLC ASVEL; Strazel ve Jones ile farkı kapatmaya çalışırken Anadolu Efes son dakikaya da 73-68 önde girdi. Kalan sürede de üstünlüğünü sürdüren lacivert-beyazlılar salondan 78-72 galip ayrıldı.

Anadolu Efes: 78 - 72: LDLC ASVEL

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Anne Panther (Almanya), Rain Peerandi (Estonya)

Anadolu Efes: Larkin 19, Beaubois 10, Simon 14, Singleton 4, Pleiss 12, Micic 7, Dunston 9, Bryant, Moerman 3

LDLC ASVEL: Jones 13, Knight 21, Kahudi, Risacher, Gist 4, Lacombe 6, Strazel 13, Antetokounmpo 2, Fall 6, Osetkowski 7

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