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AK Parti'den Atatürk Anıtı saldırısı için tepki: Amaç Türkiye'ye zarar vermek!

AK Parti'den Atatürk Anıtı saldırısı için tepki: Amaç Türkiye'ye zarar vermek!

Samsun'ta Atatürk anıtını devirme girişimi sonrası tepki üzerine anıt etrafında eylemlerin başlamasıyla olay büyüdü. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuya ilişkin açıklama yaparak provokasyon ve Türkiye'ye zarar verme tehlikesine dikkat çekti.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Samsun'da Atatürk Anıtı'na düzenlenen çirkin saldırıya tepki gösterdi. Çelik sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasına yapılan saygısızlıkları ve provokasyonları kınıyoruz. Geçmişten beri bu saygısızlıkların ve provokasyonların temel amacı vatandaşlarımızda infial oluşturmak ve Türkiye’ye zarar vermektir.

Atatürk, İstiklal Savaşı’mızın başkomutanı, Yüce Meclis’imizin ilk başkanı ve ilk Cumhurbaşkanımız olarak milletimizin müstesna değeridir. Aziz hatırasına dönük her türlü saygısızlığa ve provokasyona geçit vermeyiz."

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